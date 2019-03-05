Москвичи смогут наблюдать за ходом электронного голосования с помощью приложения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Любой желающий сможет наблюдать онлайн за ходом экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму с помощью мобильного приложения. Об этом сообщил во вторник замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.

"Есть большой плюс - каждый может стать наблюдателем, не только партии, а любой избиратель в Москве может быть наблюдателем и контролировать ход голосования. <...> Это выглядит как приложение на мобильном телефоне, скачав которое, можно будет любому человеку следить за ходом голосования и видеть, сколько проголосовало, что нет единомоментного вброса, и так далее", - сказал Костырко на IX Московском гражданском форуме.

По его словам, после того, как избиратель отдаст свой голос за того или иного кандидата, "отследить и изменить его будет невозможно". "Кроме того, в процесс учета голосов также не смогут вмешаться ни представители ЦИК, ни представители Мосгоризбиркома", - пояснил он.

Вместе с тем при необходимости может быть организована двухфакторная индентификация или голосовой звонок для того, чтобы удостовериться в личности избирателя.