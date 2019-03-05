Медведев встретился с премьер-министром Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во вторник провели двустороннюю встречу и отправились на прогулку по историческому центру города.

Глава правительства Великого Герцогства встретил российского премьера, прилетевшего в Люксембург с двухдневным официальным визитом, в аэропорту в сопровождении почетного караула. Беседа двух премьеров состоялась затем в здании Государственного министерства страны и заняла около часа, после чего Медведев и Беттель отправились в Музей Люксембурга и на прогулку по центру города.

Основные российско-люксембургские переговоры запланированы на среду, 6 марта.