Путин на коллегии ФСБ обозначит задачи службы на 2019 год

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании будут подведены итоги работы службы в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.

"6 марта президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которой будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год", - говорится в сообщении.

Президент России, лично курирующий все силовые ведомства и службы, традиционно принимает участие в ежегодной итоговой коллегии ФСБ, которая проходит в ее штаб-квартире на Лубянке. В 1998-1999 годах Путин возглавлял ведомство. В качестве главы государства он принимал участие в заседаниях коллегии ФСБ 12 раз.

На предыдущем таком мероприятии, которое прошло в марте 2018 года, президент назвал одной из ключевых задач службы борьбу с терроризмом. Тогда Путин отметил снижение количества преступлений террористического характера. Он подчеркнул необходимость сотрудничать по этому направлению со всеми странами, в том числе с теми, с которыми по другим вопросам у России есть разногласия. Российский лидер также потребовал от ФСБ обезопасить российское общество, прежде всего, молодежь, от влияния экстремизма.

Глава государства говорил о необходимости усиления защищенности информационного пространства России от современных киберугроз. По его словам, для этого необходимо совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Президент РФ похвалил ФСБ за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, а также в целом высоко оценил работу сотрудников ведомства.