Медведев обсудит в Люксембурге сотрудничество двух стран

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду в Люксембурге обсудит с руководством герцогства двустороннее сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Глава российского правительства прибыл в Люксембург во вторник после двухдневного визита в Болгарию. Вечером он встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, вместе с ним посетил Музея Люксембурга и прогулялся по исторической части города.

Повестка переговоров

В среду премьер-министр РФ продолжит встречи с руководством герцогства, в частности, проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга при участии делегаций двух стран. Как ранее сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, в ходе визита Медведева в Люксембург "будет обсужден весь комплекс двусторонних связей, а также возможности наращивания темпов двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества".

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов и совместная пресс-конференция Медведева и Беттеля. В частности, по словам Приходько, запланировано подписание совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик и протокола о продлении на очередной трехлетний срок программы сотрудничества в области культуры.

В интервью изданию Luxemburger Wort, в преддверии своего визита в герцогство, глава российского правительства напомнил, что еще в начале 2000-х годов РФ выступала за единое пространство для сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, "и, если контакты Москвы и Люксембурга будут способствовать его созданию, то Россия всячески приветствовала бы этот процесс". Медведев подчеркнул, что РФ дорожит добрыми отношениями со всеми государствами и поэтому выступает за развитие связей с Люксембургом, "разумеется, на принципах равноправия и взаимоуважения". "Именно с таким настроем я направляюсь в Великое Герцогство и рассчитываю на встречное движение со стороны люксембургских друзей", - заключил премьер-министр РФ.

Сотрудничество двух стран

По данным правительства РФ, в последние годы товарооборот России и Люксембурга уверенно растет. "В то время как со многими европейскими странами наблюдается лишь его восстановление, то, согласно данным российской статистики, по абсолютным показателям торговля с Люксембургом за 2018 год достигла своего 10-летнего максимума", - сказал Приходько.

В сравнении с 2017 годом товарооборот двух государств в минувшем году вырос на 23,4% и составил $267,1 млн. Россия, таким образом, занимает 21-е место среди торговых партнеров Люксембурга; в свою очередь, герцогство находится на 94-м месте в списке торговых партнеров России по уровню товарооборота. Между тем, по объему прямых инвестиций в российскую экономику Люксембург с показателем $19,6 млрд занимает, по данным на середину 2018 года, пятое место в мире и третье место среди европейских стран-инвесторов в РФ.

"Несмотря на неблагоприятный фон в отношениях России и Запада, люксембургские компании не только продолжили развивать уже существующие производства, но и не отказались от новых проектов. К приоритетным направлениям экономического сотрудничества России и Люксембурга относятся совместные проекты в области черной металлургии, финансов, автомобильной промышленности, производства новых материалов и информационных и коммуникационных технологий, в сфере услуг", - говорится в материалах правительства РФ.

Так, по словам Приходько, Москве интересен опыт Люксембурга в сфере цифровой экономики и информационных технологий, в сфере развития "умной" городской инфраструктуры, создания технопарков и технополисов. Еще одно перспективное направление взаимодействия - космическая отрасль, так как в Люксембурге, в частности, создается кластер международных компаний по исследованию и добыче природных ресурсов на космических объектах, ведется разработка малых космических аппаратов, электрических ракетных двигателей, композитных материалов для авиации и космоса и так далее.

Регулярные встречи

Это первый визит премьер-министра России в Люксембург. В мае 2007 года Люксембург впервые посещал глава российского государства Владимир Путин.

Нынешний премьер-министр Люксембурга приезжал в Россию с визитами дважды. В октябре 2015 года он провел в Сочи встречи с премьер-министром РФ и президентом РФ, а в октябре 2017 года провел переговоры с Медведевым и принял участие в работе форума "Открытые инновации". Еще одна беседа Медведева и Беттеля состоялась на полях саммита "Европа - Азия" в октябре прошлого года в Брюсселе. Как отметил Приходько, "регулярность встреч на высшем уровне содействует поддержанию позитивной динамики в двусторонних связях, помогает создать задел для их дальнейшего развития, способствует поиску путей преодоления накопившихся разногласий между Москвой и Евросоюзом".

Люксембург - конституционная монархия. Главой государства является великий герцог Анри (с октября 2000 года), однако вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, которое с 2013 года возглавляет Ксавье Беттель.