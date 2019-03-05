Дума обсудит во втором чтении законопроекты о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором, основном чтении пакет резонансных законопроектов о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этих инициатив выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Во вторник профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате поддержать документы, предложив внести в них ряд серьезных поправок. В частности, в случае с законопроектом о борьбе с фейками планируется конкретизировать критерии его применения. Информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение "создает реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры, таких как сети связи, энергетические предприятия, транспорт". При этом была исключена вызвавшая дискуссии формулировка "иные тяжкие последствия".

Также комитет считает необходимым ввести особый порядок взаимодействия Роскомнадзора с сетевыми СМИ, согласно которому ресурс может быть заблокирован только при бездействии редакции после получения уведомления о необходимости удаления общественно значимой недостоверной информации. Кроме того, предлагается исключить статью, которая прописывает запрет на распространение фейковых новостей в законе "О СМИ", поскольку он уже зафиксирован в действующем законодательстве.

Помимо этого, депутаты комитета поддержали поправку, которая выводит из-под возможной блокировки новостные агрегаторы (в случае публикации недостоверной информации), поскольку их обязанность противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Существенные корректировки предлагаются и к законопроекту, направленному на ограничение доступа к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству и органам власти. В частности, планируется уточнить формулировки, согласно которым подпадающая под будущий закон публикация "должна быть не только выражена в неприличной форме, но и оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность", сказал глава комитета Леонид Левин.

Еще одной поправкой установлено, что информационный ресурс будет заблокирован лишь в случае, если его владелец не удалит оскорбительную информацию в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора, которое основано на требовании генерального прокурора или его заместителей. Из редакции первого чтения следовало, что доступ к ресурсу ограничивался без предварительного требования об удалении противоправной информации.

Ужесточение ответственности

В пакете с двумя базовыми законопроектами Госдуме предстоит рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают наказание за публикацию указанных материалов. По сравнению с редакцией первого чтения, ответственность за распространение фейковых новостей и оскорбление госсимволов может быть существенно ужесточена. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству при обсуждении законопроектов ко второму чтению рекомендовал повысить штрафы для граждан в 20 раз.

Аргументируя необходимость принятия этого решения, один из авторов корректировок единоросс Анатолий Выборный ранее подчеркивал, что публикация фейков опасна "не только для государства и для общества, но и для конкретного человека", поскольку "стрессоустойчивость у каждого разная". По мнению политика, последствия "могут быть непредсказуемыми: ложная информация может посеять хаос и панику в обществе".

Что касается усиления наказания за оскорбление общества и госсимволов, то "штраф в 500 рублей, 1 тыс. рублей ничего не значит для многих граждан, но если человек заплатил 100 тыс. рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь", констатировал депутат.

Фейки

В первую очередь, предлагается скорректировать ст. 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и ввести санкции за распространение в СМИ или в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, а также массового нарушения общественного порядка или безопасности, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния)".

Рекомендованный размер штрафов при этом составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан (в редакции первого чтения - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), от 60 тыс. до 200 тыс. рублей - для должностных лиц (от 30 тыс. до 50 тыс. рублей) и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей - для юридических лиц (от 400 тыс. до 1 млн рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При этом КоАП предлагается дополнить еще двумя составами для борьбы с фейковыми новостями. Первый вводит наказание за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций путем распространения фейковых новостей. Штрафы для граждан предусматриваются в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Второй состав оговаривает случаи, когда в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Оскорбление госсимволов

Штрафы за оскорбление госсимволов и госинститутов также предлагается увеличить 20-кратно, однако в случае совершения первого подобного правонарушения исключается норма об аресте.

В первом чтении наказание вводилось по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Теперь за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а при устойчивом рецидиве (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.