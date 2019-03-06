Володин поручил Слуцкому проработать вопрос защиты российских политиков от дискредитации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду поручил главе комитета по международным делам Леониду Слуцкому проработать вопрос о привлечении к ответственности американского сенатора-демократа Бена Кардина за способствование введению санкций в отношении депутата Владислава Резника, а также о выработке механизма защиты российских политиков от дискредитации.

"Леонид Эдуардович, проработайте, пожалуйста, вопрос исходя из международных норм, которые сегодня существуют, о привлечении к ответственности господина Бена Кардина за распространение ложной информации в отношении нашего коллеги. Давайте посмотрим, насколько вообще работает правосудие. Мы члены многих организаций, мы участвуем в парламентских ассамблеях, где участвуют представители Конгресса США", - обратился Володин к Слуцкому.

"Мы также должны выработать механизмы по защите российских политиков, по недопустимости их дискредитации", - продолжил спикер. В качестве примера он привел действия компании Google, которая поправила отображение Крыма на своих картах в соответствии с российским законодательством, "сделала все, чтобы войти в правовое поле". Володин добавил, что сейчас глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров "изучает вопрос" уплаты компанией налогов в российской юрисдикции.

"Компания также представила все материалы в этой связи", - уточнил Володин.

"Мы должны отстаивать интересы нашей страны, мы должны защищать интересы наших политиков, которые работают в интересах нашего государства, представляют интересы наших граждан", - сказал Володин. Комментируя включение Резника в санкционные списки минфина США, он заметил, что "тема санкций и всех санкционных решений - это атавизм из времен холодной войны". "Времена изменились, а политики в США все еще там, в прошлом", - констатировал Володин.

В ходе заседания депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил ввести санкции против Кардина со стороны России. "Рассмотрите этот вопрос. А лучше, чтобы ему был закрыт доступ в Европу. "Этот вопрос тоже нужно поставить в Европе", - отреагировал Володин, попросив Слуцкого быть "понаступательнее" в данном вопросе.

Ситуация с Резником

Слуцкий в начале заседания проинформировал коллег о том, что на основании поручения нижней палаты в США был направлен запрос сенатору Бену Кардину в связи с оправдательным решением Верховного суда Испании по делу депутата Владислава Резника.

Слуцкий напомнил, что "в апреле 2018 года Резник был включен в санкционные списки США на основании доклада Кардина с претензионным названием "Об атаке российского руководства на демократию". "В связи с тем, что обвинения о связи Резника с так называемой русской мафией не подтвердились, я просил сенатора Бена Кардина изменить риторику и позицию, а также инициировать исключение нашего коллеги из санкционных списков. Мною получен ответ, в котором ничего не говорится о состоявшемся решении суда Испании, зато утверждается, что Резник попал под санкции в соответствии с украинским списком минфина", - сообщил глава комитета.

При этом Слуцкий назвал подобную ситуацию "верхом цинизма". "Сенатор Кардин потерял всякую последовательность в рассуждениях. Мы видим, что американский политический истеблишмент не интересует логика. Они руководствуются только своей общей линией по атакам на Россию", - заключил депутат.

В новость были внесены изменения (11:13 мск) - добавлены цитаты Коломейцева и Володина.