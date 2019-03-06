{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Косачев проведет в Совфеде встречу с послом Венесуэлы 7 марта

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев проведет встречу с послом Венесуэлы 7 марта в здании верхней палаты парламента. Об этом сообщает в среду пресс-служба СФ.

"7 марта председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев проведет встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортоса", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, в ходе которой заявила, что РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичВенесуэлаРоссия
Собянин поддержал эксперимент по электронному голосованию
Мэр Москвы призвал минимизировать риски, связанные с нововведением
Читать полностью