Госдума перенесла "правительственный час" с Орешкиным после критики со стороны депутатов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума перенесла "правительственный час" с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято в среду нижней палатой парламента по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".

"У вас выступление в парламенте один раз в год. Сводить его к выступлению чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране. Включая этот вопрос, можно говорить, но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм. Параметры вы же утверждаете и дорожную карту формируете", - сказал Володин, обращаясь к министру.

Орешкин предложил вызвать всех министров, отвечающих за нацпроекты, чтобы каждый из них "ответил за то, что он делает". "А сегодня я полностью готов к разговору по малому и среднему предпринимательству", - добавил глава Минэкономразвития.

Поддержка со стороны фракций

Председатель Госдумы предложил депутатам перенести "правительственный час". "Коллеги, нас просто время обязывает по-другому подходить к своей работе", - отметил, в частности, Володин. Его предложение было поддержано представителями всех думских фракций.

"Мы полностью поддерживаем. Мы предлагаем также пригласить на это заседание статс-секретарей ведущих министерств, которые напрямую связаны с ВВП, с его развитием, ростом, то есть по промышленности, сельскому хозяйству, ряду других министерств, чтобы министру (Орешкину - прим. ТАСС) было в этом плане полегче себя чувствовать, и они могли бы на более детальные вопросы помогать и отвечать. Я думаю, что это будет очень хорошо, когда мы вот все вопросы системно, детально обсудим", - высказался глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, "депутаты хотят знать конкретно, что происходит с экономикой", а перенос мероприятия - "абсолютно правильное решение".

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что депутатам хотелось бы "послушать о среднесрочной перспективе развития экономики и о реализации нацпроектов".

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг также поддержал предложение Володина. "Вместе с тем хотелось бы присоединиться к предложению Сергея Ивановича Неверова и скорректировать тему "правительственного часа". Не выделять отдельный национальный проект, а обозначить тему как приоритеты развития, социально-экономического развития и обязательно, чтобы прозвучало в обсуждении именно выполнение указов президента. Там конкретные цифры поставлены и нам бы хотелось увидеть по годам, с раскладкой по годам, как каждый год вы продвигаетесь в выполнении поставленных президентом задач", - сказал парламентарий.

"Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора. "Правительственный час" переносится, определимся с датой несколько позже, это, скорее всего, будет конец марта - начало апреля", - подвел итог Володин.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) — добавлена информация по тексту