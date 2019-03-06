Лавров: США нужен лагерь "Эр-Рукбан" для оправдания своего военного присутствия в Сирии

"Тот факты, что не выпускают людей [из лагеря] и держат их в заложниках, наводит на неприятную мысль: данный лагерь нужен США, чтобы продолжать оправдывать свое незаконное военное присутствие там, - отметил министр. - Это вписывается в линию, что США собираются создавать на восточном берегу Евфрата нечто наподобие квазигосударства, не хотят возвращения этих территорий под контроль законных властей Сирии".

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. США нужен лагерь беженцев "Эр-Рукбан" для оправдания своего незаконного военного присутствия в Сирии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Мы будем настаивать, чтобы этих людей перестали держать в лагере помимо их воли", - подчеркнул Лавров.

Министр сообщил, что, согласно проведенному среди беженцев опросу, 95% находящихся в лагере людей хотят добровольно вернуться к местам постоянного проживания. Он отметил активное содействие сирийского правительства в оборудовании районов для проживания возвращающихся беженцев.

Ранее США отказались пропустить автоколонны для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по решению, принятому на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии 1 марта. В ответ на это российский и сирийский штабы призвали США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря.

5 марта Минобороны России сообщило об обнаружении спутниками кладбища с 300 новыми захоронениями рядом с "Эр-Рукбаном", отметив, что фактически лагерь давно утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания людей зимой, в лагере антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных мини-рынках, которые контролируются боевиками.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере размещены 40 тыс. человек, в основном женщины и дети.

Сирийский комитет по переговорам

Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) принимал участие в формировании конституционного комитета Сирии, его интересы будут учтены, сообщил Лавров.

"Беседа с Насром аль-Харири, который возглавляет СКП, была достаточно конструктивной. Мы призвали наших собеседников к тому, чтобы они действовали в русле резолюции 2254 СБ ООН, которая определяет в качестве магистрального направления сирийского урегулирования диалог между самими сирийцами, - отметил министр. - Конституционный комитет, чье формирование завершается, включает в себя уже 50 представителей правительства и 50 представителей оппозиции. В формировании оппозиционной части непосредственное участие принимали и наши собеседники, так что их интересы будут достойным образом представлены".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "необходимо как можно скорее завершить создание конституционного комитета, перестав выискивать предлоги для искусственного торможения этой работы".

Лавров провел встречу с главой СКП 5 марта в Эр-Рияде. По ее итогам стало известно, что российский министр пригласил аль-Харири посетить РФ для консультаций.

Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

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