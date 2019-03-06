Чайка предложил заключить соглашение о сотрудничестве с минюстом Греции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе встречи с министром юстиции Греции Михалисом Калогиру в Афинах предложил заключить соглашение о сотрудничестве между двумя ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Он [Чайка] особо выделил плодотворную совместную работу Генпрокуратуры России и минюста Греции, являющихся центральными компетентными органами по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам. Генеральный прокурор РФ высоко оценил потенциал этих взаимоотношений и для его реализации предложил заключить соглашение о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и минюстом Греции", - сообщили в надзорном ведомстве.

Чайка напомнил, что российские прокуроры выполняют уже четвертую программу сотрудничества с греческой прокуратурой. В ходе совместных мероприятий коллеги обмениваются передовыми практиками и накопленным опытом обеспечения защиты прав граждан и противодействия преступности. Генпрокурор РФ выразил уверенность, что в вопросах правосудия нет места политике и необходим взвешенный подход к разрешению любых вопросов. Между двумя странами действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенный между СССР и Греческой Республикой в 1981 году.

Чайка также отметил усилия греческих властей, которые за последние три года преобразили национальную экономику, и обратил внимание на развивающееся сотрудничество предпринимателей из России и Греции, увеличивающееся количество туристов. "В заключение Юрий Чайка выразил надежду на развитие и укрепление российско-греческих отношений во благо народов двух стран", - отметили в Генпрокуратуре.