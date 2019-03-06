Россия и Кувейт проведут консультации по повестке дня Совета Безопасности ООН

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Кувейт договорились о проведении консультаций на уровне экспертов по тематике повестки дня Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице- премьером и главой МИД Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

По его словам, российская сторона уделяет особое внимание взаимодействию с Кувейтом в Совете Безопасности ООН, где эмират в настоящее время является непостоянным членом. "Мы договорились дополнительно провести экспертные консультации по повестке дня СБ ООН", - сказал глава МИД РФ.

Российский министр обратил внимание на то, что "традиционно насыщенные и доверительные контакты" между двумя внешнеполитическими ведомствами "охватывают весь комплекс актуальных проблем региона и международных отношений". "У нас совпадающие или очень близкие взгляды на актуальные международные проблемы", - подчеркнул Лавров.

Межпарламентское взаимодействие

Лавров сообщил, что председатель Национального собрания (однопалатного парламента) Кувейта Марзук Али аль-Ганим посетит в скором времени Москву для обсуждения вопросов межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

"Мы поддерживаем развитие межпарламентского взаимодействия, - отметил он. - В скором времени по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Россию посетит председатель Национального собрания Кувейта Марзук Али аль-Ганим".

Министерская встреча РФ и арабских стран Персидского залива

Глава МИД РФ сообщил, что обсудил с вице-премьером, главой МИД Кувейта организацию министерской встречи в формате РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Мы уже достаточно длительное время не собирались в таком составе, сегодня обсудили с господином министром целесообразность организовать такой министерский форум в обозримом будущем", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что высоко ценит усилия Кувейта и ряда других стран, выступающих за восстановление единства в ССАГПЗ. "Это в интересах каждой их этих стран. Это в интересах самого совета и в интересах Российской Федерации", - указал он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией.

9 декабря прошлого года в Эр-Рияде прошел 39-й саммит ССАГПЗ (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Катар на встрече представлял государственный министр по иностранным делам. Решение эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани не участвовать в саммите осудили бойкотирующие Доху страны.

В новость были внесены изменения (14:10 мск) — добавлена информация о министерской встрече России и арабских стран Персидского залива