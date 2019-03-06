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Выход США и России из ДРСМД

Путин назвал выход США из ДРСМД прямым шагом к расшатыванию международной безопасности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал выход Соединенных Штатов Америки из ДРСМД прямым шагом к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности.

"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности, - заявил он на заседании коллегии ФСБ России. - Это безусловно меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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