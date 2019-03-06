Курские депутаты увеличили избирательный фонд на выборах губернатора до 90 млн рублей

КУРСК, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании в среду большинством голосов одобрили увеличение избирательного фонда кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах с 50 до 90 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Шесть депутатов против, один воздержался, решение [об увеличении избирательного фонда] принято", - сказал председатель регионального парламента Николай Жеребилов.

Ранее депутаты отклонили поправки в закон "О выборах губернатора Курской области", предполагающие увеличение избирательного фонда до 100 млн рублей.

По словам председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Александра Кичигина, принятие поправок обеспечит благоприятные условия для предвыборной агитации.

"У нас около 70 партий сегодня в Курской области и каждая из них имеет право выдвинуть кандидата. Это говорит о том, что может быть большая кампания, и здесь потребуются средства. Мы уменьшили представленный ранее фонд - теперь он не 100 млн, а 90 млн рублей ", - отметил на заседании Кичигин.

Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября 2019 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, не состоящий ни в одной из политических партий, ранее сообщил, что будет участвовать в процедуре предвыборного голосования по отбору кандидатов от "Единой России".