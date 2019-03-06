Постпред РФ в Вене: Евросоюз планирует создать в Иране центр по ядерной безопасности

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Европейский союз намерен организовать центр по ядерной безопасности в Иране. Об этом в среду заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по обзору Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Обсудили вопросы сотрудничества с Ираном в области мирного использования ядерной энергии. У нас здесь лидирующие позиции, но и Европейский союз в последнее время провел ряд мероприятий для того, чтобы продвигаться в этой области. Например, по линии ЕС есть планы создать центр по ядерной безопасности в Иране", - отметил дипломат.

Ульянов отметил, что заседание прошло успешно, все участники привержены реализации ядерной сделки. "В целом встреча политдиректоров была полезной и успешной, потому что все участники однозначно подтвердили приверженность этому соглашению и готовность работать с целью его успешного осуществления", - сказал Ульянов журналистам.

По его словам, участники встречи затронули все основные проекты, которые осуществляются в рамках СВПД. "Это модернизация реактора в Араке, объект в Фордо, где Россия помогает Ирану налаживать производство стабильных медицинских изотопов. И канал поставок товаров ядерного и двойного назначения, который в последнее время, к сожалению, простаивает", - отметил постпред.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция), которые привержены выполнению ядерного соглашения. МАГАТЭ в свою очередь в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, и его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.

После выхода США из соглашения иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").