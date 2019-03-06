Путин продлил срок службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову, которому 2 марта исполнилось 67 лет, срок государственной службы еще на год. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в распоряжении.

Согласно закону, предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ - 65 лет. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.

Михаил Богданов родился 2 марта 1952 года в Москве. Занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ с 2011 года. С 2014 года является специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.