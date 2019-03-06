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Юрий Чайка назвал конструктивными итоги своего визита в Грецию

В рамках визита была достигнута договоренность провести в мае в Москве встречи ветеранских организаций Генпрокуратуры РФ и Генпрокуратуры Греции и Верховного суда

АФИНЫ, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал в среду конструктивными итоги своего визита в Грецию, в ходе которого он встретился с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греческой Республики Михалисом Калогиру, генеральным прокурором Ксени Димитриу и председателем Верховного суда Вассилиосом Пеппасом.

"Итоги визита самые конструктивные. Мы пригласили наших коллег принять участие в работе ряда наших конференций, которые будут проходить в апреле в России", - сказал Чайка журналистам. По его словам, речь идет о конференциях по борьбе с коррупцией.

"Мы пригласили в качестве докладчика нашу коллегу из Греции. Кроме того, впервые мы вышли на уровень такого сотрудничества, что пригласили ветеранскую организацию прокуратуры Греции посетить с визитом Российскую Федерацию, пообщаться с нашей ветеранской российской организацией. Впервые мы предложили такое мероприятие в рамках нашего международного сотрудничества, и они с очень большим удовольствием это восприняли", - пояснил Чайка.

Как сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, "была достигнута договоренность провести в мае в Москве встречи ветеранских организаций Генпрокуратуры РФ и Генпрокуратуры Греции и Верховного суда".

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичГрецияРоссия
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