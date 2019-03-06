Координационные штабы России и Сирии призвали США освободить жителей лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан", дать им вернуться на постоянное место жительства. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"6 марта межведомственные координационные штабы РФ и САР выступили с экстренным совместным заявлением, в котором призвали американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф", - рассказал он

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны.

Отмечается, что сирийское правительство гарантировало безопасность беженцам из лагеря и упрощенный порядок восстановления документов. Для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены колонны автобусов.

Однако, по словам генерала, несмотря на принятые меры, американские военные продолжают блокировать выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", не пропускают автобусы для эвакуации беженцев и отказываются обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.