Моргулов 14 марта проведет в Москве консультации с замглавы МИД КНДР

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов 14 марта проведет в Москве консультации со своим коллегой из КНДР Им Чхон Илем. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

"14 марта состоятся плановые консультации заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля", - сообщили в российском дипведомстве, отвечая на вопрос, состоятся ли такие консультации в ближайшее время в Москве.

В последнее время Москва и Пхеньян активизировали контакты. Так, на этой неделе российскую столицу посетили сразу две северокорейские делегации - министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ принял участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а заместитель заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Хёк присутствовал на мероприятиях по случаю 70-летия подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.