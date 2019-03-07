Медведев: поправки к внесенным законопроектам будут рассматриваться на заседаниях кабмина

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, объявил, что отныне предлагает ввести новую схему рассмотрения поправок к законопроектам.

"Прежде чем приступить к повестке дня, хотел бы обратить внимание на одно важное процедурное изменение, потому что оно касается всех ведомств, - сказал он. - Я принял решение о том, чтобы изменить процедуру рассмотрения проектов поправок правительства к законопроектам, которые прошли первое чтение в Государственной думе". "С сегодняшнего дня такие проекты подлежат рассмотрению на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов", - сообщил премьер.

Глава правительства пояснил необходимость нововведения тем, что в практике правительства были случаи, когда проект поправок практически предлагал новую редакцию законопроекта и просто менял его концепцию. "Написали законопроект об одном, а потом этот новый документ, новая редакция законопроекта полностью меняет содержание того, что было, и казалось бы мы к этому уже не имеем отношения, а ведомство говорит, что мы это учтем при работе над первым чтением", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что при этом кабинет министров, как высший коллегиальный орган исполнительной власти, даже не понимает, что одобряет. Медведев указал на то, что нередко в поправки включается проект положений, по которым в процессе первоначальной разработки законопроекта вообще не было достигнуто общего мнения между федеральными органами исполнительной власти. "То есть спор остается, но мы его потом урегулируем, - уточнил он. - А он потом не урегулируется, а дается в редакции, допустим, конкретного ведомства. Так нельзя делать, это неправильно просто".

Премьер-министр особо подчеркнул, что поправки правительства должны стать дополнительным механизмом, который направлен на обеспечение возможности исправления имеющихся недочетов в самих текстах законопроектов. Он также выразил надежду, что новый подход позволит в оперативном порядке реализовывать поручения президента и правительства.

"Рассмотрение проектов поправок на заседаниях правительства повысит ответственность федеральных органов исполнительной власти при разработке проектов федеральных законов и, надеюсь, улучшит качество проработки документов, обеспечит выработку консолидированной позиции", - подытожил Медведев, обратив внимание членов кабинета министров, что это в определенной степени усложнит работу. Он также выразил надежду, что все министры будут делать это с повышенным вниманием и соответствующим качеством.