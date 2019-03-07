СПЧ проинформирует нацкомиссию США в случае запроса о выдворении мормонов из Новороссийска

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проинформирует Национальную комиссию по гражданским правам США в случае получения запроса о выдворении мормонов из Новороссийска по возможным действиям СПЧ о защите их прав. Об этом глава СПЧ Михаил Федотов сообщил журналистам в четверг, отвечая на вопрос ТАСС.

Приморский районный суд в Новороссийске 2 марта вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи, где дожидаются депортации. 5 марта в эфире одного из американских телеканалов иностранных СМИ представитель Церкви Иисуса Христа Святых Эрик Хоккинс сказал, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

"Официального обращения пока нет, если оно поступит, то я немедленно обращусь в Национальную комиссию по гражданским правам США и проинформирую их о тех действиях, которые Совет может предпринять в защиту прав этих людей", - сказал Федотов.