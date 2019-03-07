Захарова: отказ Чехии во въезде российскому дипломату не останется без ответа

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва считает неправомерным отказ Праги во въезде сотруднику российского МИД и не оставит данный шаг без соответствующего ответа. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия. Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны", - подчеркнула дипломат.

"Ситуация выглядит тем непригляднее, что речь идет о циничном и продуманном демарше, который был осуществлен с подачи МИД Чехии в адрес коллеги, который как раз курирует вопросы двусторонних отношений. Об этом всем прекрасно известно. Причем произошло это в канун пражского заседания российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, на котором была подготовлена очень конструктивная и позитивная повестка, - продолжила Захарова. - Прискорбно, что в стремлении, как мы понимаем, угодить антироссийско заряженным силам как внутри страны, так и за ее пределами в Праге все чаще прибегают к использованию против российских дипломатов провокационных приемов из арсенала визовых войн".

Захарова возложила ответственность за создание и развитие данной конфронтационной ситуации на ее организаторов. "Ответственность за вероятные негативные последствия этой весьма бездумной и непрагматичной политики по отношению к России целиком ложится на инициаторов этой кампании", - резюмировала она.

4 марта представителю МИД РФ, направлявшемуся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии, было отказано во въезде в страну в аэропорту Праги. В этой связи российским посольством в Чехии было сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.