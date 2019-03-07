МИД РФ рассчитывает, что соблюдение меморандума по Идлибу стабилизирует ситуацию в регионе

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что реализация договоренностей в рамках меморандума по сирийской провинции Идлиб приведет к стабилизации крайне опасной обстановки в регионе. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в результате реализации достигнутых между военными двух стран договоренностей удастся переломить и стабилизировать ситуацию в Идлибе и вокруг него, а также нейтрализовать исходящую оттуда террористическую угрозу", - сказала она.

По словам Захаровой, ситуация на северо-востоке Сирии осложнена тем, что коренные жители этих районов, преимущественно арабы-сунниты, выступают против действия курдских местных администраций. "Между арабами и курдами происходят регулярные кровопролитные вооруженные столкновения, за последние два месяца было совершено порядка 100 терактов, жертвами которых стали около двухсот человек, сотни получили ранения", - пояснила она.

Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе был подписан лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 17 сентября прошлого года. Стороны договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.