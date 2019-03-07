Посольство РФ: прекращение деградации отношений с Москвой было бы верным шагом Лондона

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Прекращение деградации российско-британских отношений стало бы верным шагом со стороны Лондона. Так пресс-секретарь посольства РФ прокомментировал в четверг слова посла Великобритании в России Лори Бристоу о том, что британская сторона "старается стабилизировать отношения" между Москвой и Лондоном.

"Мы обратили внимание на высказывание посла Лори Бристоу. Думаем, граждане обеих стран ждут от нас большего, нежели просто "стабилизации" на нынешней низкой точке. Но, если Лондон действительно заинтересован в прекращении последовательной деградации отношений, это будет шагом в правильном направлении", - сказал российский дипломат.

Однако, подчеркнул он, судя по публикациям последних дней в британской прессе, далеко не все в Великобритании разделяют настрой на стабилизацию.

"Мы стали свидетелями нового витка безответственной кампании против посольства России и лично посла [Александра Яковенко], а также еще одной волны "наката" на российский бизнес в Великобритании. Как представляется, британские власти могли бы более активно работать в целях прекращения потока антироссийски заряженных материалов в местных СМИ, подогревающих враждебный настрой общественности к нашей стране", - констатировал представитель дипломатического представительства РФ.

Отсутствие интереса к взаимодействию

Предложив взять для примера тему наплыва "грязных", как пишут британские СМИ, российских финансов в Соединенное Королевство, пресс-секретарь отметил, что попытки РФ "выстроить эффективное и плодотворное двустороннее сотрудничество в деле борьбы с коррупцией и отмыванием денег наталкивались на отсутствие интереса у британской стороны к взаимодействию по линии правоохранительных органов и финансовых разведок".

Российский дипломат напомнил, что "именно официальный Лондон укрывает на своей территории более 50 российских граждан, обвиняемых в России в совершении финансовых и других преступлений, и отказывает в их выдаче под надуманными предлогами". По его словам, "россиян непрерывно пугают применением "ордеров о необъясненном богатстве" в отношении предпринимателей, к которым до сих пор не было никаких претензий". "Не лучше ли обратить правовые инструменты против тех, чья преступная деятельность подробно документирована российскими правоохранительными органами?" - вопросил представитель посольства РФ.

Он призвал британские власти начать сотрудничать по всем случаям отмывания криминальных денег в РФ и Великобритании, информация о которых была передана Россией британской стороне и по которым нет никакого движения уже многие годы. Дипломат добавил, что ряд досье был возвращен российской стороне "без субстантивных комментариев".

По словам пресс-секретаря, "раскручивание темы борьбы с отмыванием денег уже искусственно создало "токсичную" ауру вокруг сотен российских предпринимателей, однако факты - вещь упрямая". Дипломат напомнил, что, несмотря на эту атмосферу, товарооборот между Россией и Великобританией за 2017-2018 годы вырос почти на 40%, а Российско-британский бизнес-форум в ноябре прошлого года собрал 800 участников, что стало рекордом. Он подчеркнул, что все крупные британские компании продолжают без проблем работать в России.

"Как представляется, это красноречиво говорит о высокой заинтересованности британских деловых кругов в развитии взаимовыгодных экономических связей с Россией, а также о том, что люди бизнеса не подвержены сиюминутной политической конъюнктуре британского правительства", - отметил представитель посольства РФ в Лондоне.