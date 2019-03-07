Захарова: США не выдержали бы санкций, применяемых к ряду государств Латинской Америки

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Экономика США рухнула бы под действием даже десятой доли тех санкций, которые Вашингтон применяет в отношении неугодных стран Латинской Америки. Об этом на брифинге в четверг заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мне смешно читать аналитические обзоры того, как развивается экономика Кубы или Венесуэлы, с какими проблемами сталкивается, - сказала дипломат. - У меня один вопрос: а как бы развивалась экономика США, если бы в отношении Вашингтона применялось хотя бы десять процентов санкций, ограничений и эмбарго, которые применяются к этим странам? Там вообще бы ничего от экономики не осталось. Поэтому нужно понимать, в каких условиях живут и стараются выживать народы этих стран".

Такую параллель она провела в связи с усилением антикубинского эмбарго. "Госдепартамент США заявил о решении, начиная с 19 марта, разрешить американским гражданам подавать судебные иски против порядка 200 кубинских государственных компаний и предприятий, состоящих в санкционном списке Вашингтона, - отметила Захарова. - Этот шаг мотивируется частичным снятием моратория на действие третьего раздела закона Хелмса-Бертона, который предусматривает применение экстерриториальных принудительных мер в отношении иностранных физических и юридических лиц, использующих национализированную собственность на Кубе. При этом в течение более чем 20 лет администрация США не считала необходимым вводить в силу третий раздел этого документа, учитывая крайне негативную реакцию на такой шаг, в том числе со стороны деловых кругов Европы, Латинской Америки и других регионов мира".

"Судя по всему, теперь настрой в Вашингтоне кардинально изменился, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Налицо очередная нелегитимная попытка США экономически заблокировать Кубу, создать дополнительные барьеры для социально-экономического развития республики в контексте преобразований, идущих там полным ходом. Вновь перед нами пример политики двойных стандартов: мы постоянно слышим доносящиеся из Вашингтона заявления о необходимости реформ на Кубе, [однако] не надо препятствовать в этом кубинцам, они сами разберутся и проведут все реформы, которые им нужны".

"Подавляющее большинство представителей международного сообщества, включая и нашу страну, неоднократно солидарно высказывалось против американской блокады Кубы, которая является абсолютным реликтом холодной войны и свидетельством возрождающегося в Вашингтоне имперского образа действия. Это часть реализуемой в Латинской Америке кампании по смене неугодных режимов через вмешательство во внутренние дела", - резюмировала дипломат.