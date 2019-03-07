Генконсульство РФ: фрегат "Адмирал Горшков" не заходил в британские территориальные воды

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Горшков" и его корабли сопровождения оставались в международных водах, когда зашли в шотландский залив Мори-Ферт. Об этом говорится в комментарии генконсульства РФ в Эдинбурге, распространенном в четверг в ответ на публикацию шотландского издания The Scotsman.

"Генеральное консульство России в Эдинбурге обратило внимание на опубликованное в газете The Scotsman 7 марта высказывание о том, что группа кораблей ВМФ России зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт и спровоцировала угрозу безопасности Шотландии. Подобные умышленные искажения намеренно вводят в заблуждение общественное мнение и не способствуют развитию двусторонних отношений", - отметили в диппредставительстве.

"Со всей ответственностью заявляем, - продолжили в генконсульстве, - что группа кораблей ВМФ России, совершавшая переход из Мурманска в Средиземное море, из-за неблагоприятных погодных условий была вынуждена приблизиться к побережью Шотландии, пользуясь правом мирного прохода, которое предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Оставаясь при этом в международных водах, российские военные суда никакой угрозы ни для Шотландии, ни для Великобритании в целом не представляли".

Шотландская газета подробно написала о российском фрегате, истории его создания и установленных на нем вооружениях. В статье The Scotsman также приводились резкие утверждения британского парламентария Стюарта Макдональда, являющегося официальным представителем Шотландской национальной партии по вопросам обороны.

"Минобороны Соединенного Королевства подводит Шотландию, позволяя российский кораблям ходить через наши территориальные воды и устраивать провокационные учения", - заявил депутат.

"Адмирал Горшков", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама" вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. Как ранее сообщала пресс-служба Северного флота, отряд действовал в заливе Мори-Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами. Во вторник фрегат и российские корабли сопровождения начали проход пролива Ла-Манш. В британским ВМС сообщили о том, что для наблюдения за группой российских кораблей из Ньюкасла был направлен эсминец HMS Defender.