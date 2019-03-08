Посол РФ в США: решить проблему лагеря "Эр-Рукбан" можно только путем его расформирования

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Решения проблемы лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии можно добиться только путем его расформирования и немедленной эвакуации его жителей. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на просьбу СМИ оценить положение дел вокруг лагеря на юге Сирии.

"Решить проблему "Эр-Рукбана" необходимо срочно. Сделать это можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря. Все условия для этого созданы", - подчеркнул руководитель российской дипмиссии.

Он также опроверг информацию о том, что сирийские власти якобы не готовы принять беженцев у себя, не могут создать необходимые условия для этого, покинувших лагерь беженцев "ждут гонения и тюрьмы", а беженцы "не хотят переселяться на территории, которые находятся под контролем центрального правительства". Он назвал это "недостоверной информацией" и ложью.

Сотрудничество с США

По словам Антонова, решение этой проблемы зависит в том числе и от США.

"Многое зависит от позиции Соединенных Штатов, которые контролируют зону Эт-Танф (где присутствуют американские военные - прим. ТАСС). Готовы ли они к совместной работе? Способны ли гарантировать безопасный выход сирийцев из "Эр-Рукбана"? Нацелены ли на международное взаимодействие по решению острейшей гуманитарной проблемы беженцев?" - отметил он.

"Сегодня важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества. Хорошо бы все это делать с Америкой", - добавил посол.

В четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу по лагерю беженцев "Эр-Рукбан" со всеми сторонами, включая Вашингтон, без предварительных условий.

Внимание международной общественности

Анатолий Антонов указал на необходимость "привлечь внимание международных правозащитных организаций, ООН к гуманитарной ситуации в данном районе". "Людям не хватает предметов первой необходимости. Им не оказывается медицинская помощь, существуют серьезные риски безопасности, высока детская смертность, большинство обитателей лагеря относятся к наиболее уязвимым категориям населения", - пояснил он.

По данным ООН, продолжил Антонов, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тыс. человек. "Сирийским правительством сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов для бесплатной перевозки семей внутренне перемещенных лиц непосредственно из лагеря в населенные пункты, избранные сирийцами для постоянного проживания. Власти предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного и достойного возвращения граждан страны к родным очагам", - подчеркнул руководитель российской дипмисии.

"Люди не могут уехать из "Эр-Рукбана" из-за того, что их удерживают хорошо оснащенные и свободно действующие на территории Эт-Танфа бандформирования. Возникает вопрос: зачем организовывать очередной гуманитарный конвой в лагерь, если значительная помощь будет попадать бандитам?" - отметил посол.

О лагере беженцев

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.