Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Боевики в течение суток обстреляли несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо. Об этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Руасет-Рошу, Касталь-эль-Борд и Хамрат провинции Латакия, Абу-Омар провинции Хама, Абтин и Эс-Сальхина провинции Алеппо", - сказал он на брифинге.

Генерал добавил, что в прошедшие сутки США продолжали блокировать выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан, отказываясь пропустить автобусы для их эвакуации.