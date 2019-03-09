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Северный Кавказ

Бывший глава управления ФСКН стал министром по национальной политике Дагестана

Ранее должность занимала Татьяна Гамалей

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра по национальной политике и делам религии республики, им стал бывший руководитель регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Энрик Муслимов.

"Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении министром по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова", - сообщили в субботу ТАСС в администрации главы и правительства республики.

Ранее эту должность занимала Татьяна Гамалей.

Муслимов родился в 1968 году в Дагестане. Работал в налоговой службе и органах наркоконтроля, возглавлял управление ФСКН по Дагестану. С марта по ноябрь 2018 года временно исполнял обязанности мэра Дербента.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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