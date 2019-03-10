Россия и Сирия призывают мировое сообщество открыть глаза на ситуацию в лагере "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия и Сирия призывают мировое сообщество открыть глаза на реальное положение дел в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Об этом говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, распространенном в воскресенье.

"Основываясь на принципах гуманизма, подтвержденных не словами, а конкретными действиями, в очередной раз призываем мировое сообщество открыть глаза на реальное положение дел в лагере "Рукбан", не поддаваться заверениям США о заботе, проявляемой к простым сирийцам, верить только фактам и реальным делам", - говорится в заявлении.

Как отметили российский и сирийский представители, в настоящее время в лагере "Эр-Рукбан" процветают антисанитария, болезни, холод и голод.

В заявлении указано, что Россия и Сирия неоднократно указывали "на лицемерие американской стороны, заявляющей о приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям, но в то же время ничего не делающей, чтобы претворять их в жизнь".

Заявления США противоречат друг другу

Заявления представителей США по лагерю беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии противоречат друг другу, также говорится в совместном сообщении Мизинцева и Махлюфа.

"Представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ [ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ] на территории Сирии Шон Райан заявил об отсутствии каких-либо препятствий свободному перемещению беженцев лагеря "Рукбан", - отмечают представители России и Сирии. "При этом первый секретарь посольства США в Аммане Алекс Хоукс, уполномоченный обсуждать проблемы "Рукбана", обозначил целый ряд условий для обеспечения возможности жителям лагеря беспрепятственно покинуть его территорию".

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.

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