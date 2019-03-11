{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутатский корпус Анадыря принял отставку главы города

Отставка Ильи Давиденко связана с продолжением его профессиональной деятельности в Москве

ТАСС, 11 марта. Совет депутатов Анадыря принял отставку главы окружного центра Ильи Давиденко, сообщили журналистам в понедельник в представительном органе Анадыря.

"Решение об отставке главы окружного центра Ильи Давиденко принято 11 марта на очередной сессии Совета депутатов", - сообщили в Совете депутатов центра Чукотского автономного округа.

Там пояснили, что отставка Давиденко связана с продолжением его профессиональной деятельности в Москве. Экс-мэру предстоит решать вопросы взаимодействия местных и региональных органов с федеральными структурами в интересах северных территорий.

Исполняющим обязанности главы городского округа Анадырь назначен Николай Гончаров, занимавший до этого должность заместителя главы администрации - начальника управления по организационным и административно-правовым вопросам.

Выборы главы городского округа Анадырь состоятся осенью этого года в единый день голосования.

Ранее сообщалось, что Илья Давиденко, избранный на пост мэра окружной столицы в 2014 году, уведомил губернатора региона Романа Копина о досрочной отставке 31 декабря 2018 года. Срок полномочий Давиденко завершался в сентябре 2019 года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Замглавы МИД КНДР вылетел в Москву для консультаций по двусторонним связям
Им Чхон Иль проведет консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым
Читать полностью