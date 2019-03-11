Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выступает за присутствие на иностранных военных кораблях и судах пограничников РФ при проходе российской морской зоны.

На брифинге для военных атташе в понедельник он напомнил, что правительство РФ проанонсировало на минувшей неделе введение новых правил прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути, которые предусматривают уведомительный порядок такого прохода, обязательное наличие на их борту российских лоцманов. "Комментируя это правительственное решение, скажу, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил. Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно-морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов", - сказал Шаманов.

По его словам, комитет по обороне "готов выступить с инициативой ужесточить предложенные меры вплоть до присутствия на этих судах Пограничной службы ФСБ России".