Собянин назначил нового главу департамента экономической политики Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил экс-гендиректора корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова на пост руководителя департамента экономической политики и развития столицы. Об этом говорится в указе, размещенном в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Тихонова Дениса Владимировича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в соответствии с другим указом мэра, также размещенном в понедельник на сайте, ранее возглавлявший этот департамент заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов освобожден от этой должности, сохранив пост вице-мэра.

Тихонов занимал пост заместителя председателя правительства Тульской области по экономике в 2012-2014, в 2015 году возглавлял АО "Корпорация развития Тульской области", с января 2016 года до февраля нынешнего он был гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока.