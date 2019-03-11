Володин: вопросы эффективности и боеспособности ВС России являются приоритетом для Госдумы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы делают все для решения задач по повышению обороноспособности российских Вооруженных сил независимо от политических пристрастий, эти вопросы для парламента стоят в приоритете. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на расширенном заседании комитета по обороне, участие в котором принял глава Минобороны Сергей Шойгу.

Длившийся более двух часов в закрытом режиме разговор министра с парламентариями Володин назвал содержательным. "Мы могли обсудить самые разные вопросы, которые здесь звучали, и получить квалифицированные ответы со стороны министра обороны России", - отметил спикер.

"Действительно, у нас сложилась рабочая атмосфера, и независимо от политических пристрастий мы делаем все для того, чтобы решать задачи по повышению обороноспособности страны. Для нас вопросы, связанные с повышением эффективности Вооруженных сил и обороноспособности, являются приоритетными", - заверил Володин.

Он, в частности, напомнил о прежних дискуссиях в стенах палаты по вопросу о переводе частей постоянной боевой готовности на профессиональную основу. "Не было такого единодушия, Сергей Кужугетович, как сегодня в этом зале. Но решения были приняты, впоследствии в правильность этих решений все поверили, и сегодня шаг за шагом мы с вами видим, насколько стали другими наши Вооруженные силы, и особенно это заметно за последние шесть лет", - обратился парламентарий к министру, заметив, что в 1990-е годы оборонная сфера пострадала больше других, и президенту РФ Владимиру Путину после избрания пришлось начинать с "минусовой отметки".

"Только за прошедшие два с половиной года было принято порядка 36 законов [касающихся обороноспособности России], ряд законопроектов находятся на рассмотрении. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь есть единение всех фракций, здесь есть единая позиция. Мы все понимаем: от этого зависит суверенитет нашей страны", - резюмировал Володин.