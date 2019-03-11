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Путин утвердил Основы госполитики РФ по химической и биологической безопасности

Документ рассчитан на период до 2025 года
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Прежняя редакция основ госполитики в этой сфере была утверждена в 2013 году.

В документе уточняется, что госполитика в области обеспечения химической и биологической безопасности "является частью системы государственного управления в сфере национальной безопасности РФ и представляет собой совокупность правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, административно-организационных, военных, финансовых, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков, а также на осуществление межгосударственного и международного сотрудничества в области химической и биологической безопасности".

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