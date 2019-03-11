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Второй законопроект о самовыдвижении в губернаторы подан в Липецкий облсовет депутатов

На данный момент, согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями

ТАСС, 11 марта. Второй законопроект об возможном участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Липецкой области внесен на рассмотрение в Липецкий областной Совет депутатов председателем регионального парламента Павлом Путилиным. Об этом сказал ТАСС автор законопроекта.

Вопрос участия самовыдвиженцев в сентябре в выборах губернатора Липецкой области стал обсуждаться после заявления врио губернатора региона Игоря Артамонова, который не состоит в какой-либо политической партии, о намерении участвовать в выборах. На данный момент, согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

"Внесены предложения, чтобы привести в соответствие региональные и федеральные законы, есть пять пунктов, которые мы должны изменить: например, об избирательном фонде кандидата - предусматривается его увеличение с 50 до 100 млн рублей, о наблюдателях от Общественной палаты и так далее. Мы добавляем и региональные пункты - например, на выборах губернатора Липецкой области возможно и самовыдвижение, и выдвижение кандидатов партиями. О процентном отношении по муниципальным фильтрам: у нас сейчас кандидата должны поддержать 7% депутатов и глав, а предлагаем снизить до 6%", - сказал Путилин.

Он уточнил, что внес проект закона Липецкой области "О внесении изменений в законы Липецкой области о выборах и референдумах". В числе предложений - установить для кандидатов на должность главы администрации Липецкой области, выдвинутых в порядке самовыдвижения, необходимость сбора подписей 1% избирателей, зарегистрированных на территории региона. "Окончательное решение может быть принято на сессии, запланированной 11 апреля", - добавил Путилин.

Ранее сообщалось, что первый законопроект с предложением внести изменения в закон о выборах губернатора Липецкой области внес депутат Олег Хомутинников. Его предложение о снижении муниципального фильтра до 5% и введение процедуры самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области дважды отправляли на доработку. Очередное его рассмотрение комиссией регионального парламента запланировано на 26 марта.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.

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