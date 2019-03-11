Второй законопроект о самовыдвижении в губернаторы подан в Липецкий облсовет депутатов

ТАСС, 11 марта. Второй законопроект об возможном участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Липецкой области внесен на рассмотрение в Липецкий областной Совет депутатов председателем регионального парламента Павлом Путилиным. Об этом сказал ТАСС автор законопроекта.

Вопрос участия самовыдвиженцев в сентябре в выборах губернатора Липецкой области стал обсуждаться после заявления врио губернатора региона Игоря Артамонова, который не состоит в какой-либо политической партии, о намерении участвовать в выборах. На данный момент, согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

"Внесены предложения, чтобы привести в соответствие региональные и федеральные законы, есть пять пунктов, которые мы должны изменить: например, об избирательном фонде кандидата - предусматривается его увеличение с 50 до 100 млн рублей, о наблюдателях от Общественной палаты и так далее. Мы добавляем и региональные пункты - например, на выборах губернатора Липецкой области возможно и самовыдвижение, и выдвижение кандидатов партиями. О процентном отношении по муниципальным фильтрам: у нас сейчас кандидата должны поддержать 7% депутатов и глав, а предлагаем снизить до 6%", - сказал Путилин.

Он уточнил, что внес проект закона Липецкой области "О внесении изменений в законы Липецкой области о выборах и референдумах". В числе предложений - установить для кандидатов на должность главы администрации Липецкой области, выдвинутых в порядке самовыдвижения, необходимость сбора подписей 1% избирателей, зарегистрированных на территории региона. "Окончательное решение может быть принято на сессии, запланированной 11 апреля", - добавил Путилин.

Ранее сообщалось, что первый законопроект с предложением внести изменения в закон о выборах губернатора Липецкой области внес депутат Олег Хомутинников. Его предложение о снижении муниципального фильтра до 5% и введение процедуры самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области дважды отправляли на доработку. Очередное его рассмотрение комиссией регионального парламента запланировано на 26 марта.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.