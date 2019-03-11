{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков обсудил в Бразилии ситуацию в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества

Замглавы МИД РФ встретился с министром иностранных дел Бразилии и его заместителем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Бразилиа консультации с заместителем министра иностранных дел Бразилии Рейнальдо Жозе де Алмейдой Салгадо. Об этом в понедельник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Рябков был также принят главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

"В ходе бесед, прошедших в присущей российско-бразильскому диалогу конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Бразилии в БРИКС, а также региональная проблематика", - говорится в сообщении.

Теги
БразилияРоссия
Россия разделяет обеспокоенность Мьянмы угрозой терроризма
Представитель российской делегации на сессии СПЧ ООН Наталья Золотова отметила, что для решения проблемы перемещенных лиц необходимо дальнейшее развитие взаимодействия между Нейпьидо и Даккой
Читать полностью