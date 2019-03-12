Посольство РФ: Скотленд-Ярд за год ощутимо не продвинулся в расследовании дела Глушкова

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британские власти пока так и не могут представить ощутимых результатов идущего уже год расследования по факту гибели российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом говорится в комментарии, распространенном посольством РФ в Великобритании во вторник.

"Внимательно ознакомились с опубликованным 11 марта официальным заявлением полиции Лондона о ходе расследования убийства российского гражданина Н.А. Глушкова. Вынуждены констатировать, что британские правоохранительные органы вновь не смогли представить каких-либо ощутимых результатов ведущегося уже год расследования. С августа прошлого года, когда на сайте полиции были опубликованы фотографии "подозрительного черного фургона", который зафиксировали камеры поблизости от дома Н.А. Глушкова за день до его гибели, не появилось ни одной новой детали, по которой общественности можно было бы судить о достигнутом прогрессе. Приводятся лишь цифры о количестве свидетельских показаний и продолжительности просмотренных материалов с камер видеонаблюдения", - отметили в посольстве.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что полиция не проинформировала общественность о том, на какой стадии находится следствие и к каким промежуточным выводом оно пришло, решив вместо этого ретранслировать "призыв дочери Н.А. Глушкова к общественности оказать правоохранительным органам любую посильную помощь".

"Одновременно на фоне молчания правоохранительных органов в британских СМИ продолжают появляться инсинуации о якобы "российском следе" в убийстве Н.А. Глушкова, которые, как и в случае с инцидентом в Солсбери, невозможно проверить, - подчеркивается в комментарии. - Примечательно и то, что официальное заявление полиции было опубликовано лишь после того, как посольство в очередной раз публично подчеркнуло неприемлемость сложившейся ситуации с расследованием гибели российского гражданина в Великобритании, призвав официальный Лондон предоставить исчерпывающую информацию о причинах смерти Н.А. Глушкова и ходе следствия. В этой связи возникает вопрос, не ведут ли британские власти в очередной раз линию на засекречивание любой информации по данному делу, рассчитывая в итоге предать его забвению".

Дело Глушкова

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала смерть бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд, ведущий расследование по делу убийстве россиянина, ранее отмечал, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь" убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.