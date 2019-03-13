Делегация России в СПЧ ООН расценила доклад комиссии по Сирии как необъективный

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, представленный в Совете ООН по правам человека (СПЧ), необъективен и тенденциозен, а содержащиеся в нем обвинения в адрес Дамаска играют на руку странам Запада, планирующим очередную агрессию против арабской страны. Об этом заявила во вторник в Женеве на 40-й сессии СПЧ представитель российской делегации Анастасия Багдатьева.

"Вынуждены признать, что, как и его предшественники, документ необъективен, тенденциозен и по сути направлен на продвижение в ООН политических позиций группы стран, по инициативе которых была учреждена комиссия", - сказал дипломат.

В российской делегации, продолжила она, "в очередной раз обратили внимание на информацию о предполагаемом использовании химоружия". Комиссия безапелляционно констатирует виновность сирийского правительства или связанных с ним ополченцев, хотя официальных результатов расследований представлено не было, отметила Багдатьева, добавив, что "подобные беспочвенные обвинения лишь играют на руку странам Запада, которые планируют очередную агрессию против САР под надуманным "химическим" предлогом".

Кроме того, Комиссия "формирует негативный фон по препятствованию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания". Как подчеркнула Багдатьева, в российской делегации хорошо понимают, что Комиссия "отрабатывает интересы своих спонсоров - государств, сделавших ставку на незаконную силовую смену власти в Дамаске руками террористов". Такие органы, сказала дипломат, "лишают доверия СПЧ и правозащитное измерение ООН в целом".

Представитель российской делегации привлекла также внимание к "незаконному присутствию вооруженных сил США на территории САР, которые блокируют доступ к нуждающимся сирийцам в лагере Рукбан". При этом Комиссия "умалчивает данный факт и традиционно обвиняет легитимное правительство Сирии в ограничении действий международных и неправительственных организаций гуманитарной направленности в районе Эт-Танф".

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из- за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. 5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.