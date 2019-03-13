Путин 13 марта проведет совещание с Совбезом и будет готовиться к съезду РСПП

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также будет готовиться к участию в четверг в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Сегодня Путин продолжает работу в Москве, из открытого будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и много-много разных встреч, в том числе по отдельности с участниками совещания с постоянными членами Совбеза, и иные совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в четверг работа Путина будет посвящена съезду РСПП. "Путин примет участие в заседании, выступит, послушает выступления некоторых участников и затем традиционно в закрытом режиме проведет встречу с членами бюро РСПП", - уточнил представитель Кремля.