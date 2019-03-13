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Замглавы МИД РФ: скорого прорыва в диалоге ЕАЭС и Евросоюза ждать не стоит

При этом Александр Панкин отметил, что "процесс не замер"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прорыва во взаимодействии между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЕС в нынешней политической ситуации ожидать не стоит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая в среду на сессии в рамках Недели российского бизнеса.

"Маленькие мостики пытаемся перебрасывать, процесс не замер. Наверное, прорыва с учетом политического фона, который создавался последние несколько лет, нагнетался и продолжает нагнетаться, не следует ожидать. Но есть вещи, без которых не обойтись", - отметил дипломат.

"Поэтому рассчитываем на различные формы взаимодействия с Евросоюзом", - добавил он.

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РоссияПанкин, Александр Анатольевич
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