Комиссия определила трех кандидатов на пост мэра Белгорода

ТАСС, 13 марта. Конкурсная комиссия рассмотрела программы социально-экономического развития Белгорода от претендентов на пост мэра города и определила трех кандидатов на должность. Голосование назначено на 26 марта, сообщили ТАСС в среду в комиссии.

В конце января 2019 года депутаты Белгородского городского совета приняли досрочную отставку мэра Константина Полежаева в связи с его переходом на пост замгубернатора области по вопросам ЖКХ и должность руководителя соответствующего департамента. На вакантное место претендовали шесть кандидатов, в ходе первого этапа конкурса из-за отсутствия ряда документов комиссия отстранила от участия предпринимателя Сергея Деревянкина.

"Комиссия рассмотрела программы кандидатов [на пост мэра]. Трое из кандидатов - Юрий Галдун, Виктор Горлов, Оксана Михайлик будут представлены для голосования на заседании городского совета 26 марта", - сказала собеседница агентства.

Прошедшие второй этап конкурса врио главы администрации Белгорода Галдун, главный инженер филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" Горлов и управляющая товарищества собственников недвижимости "Генеральский" Михайлик повторно представят свои программы перед процедурой голосования.