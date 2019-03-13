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Кризис в Сирии

Герасимов поблагодарил Армению за участие в восстановлении мирной жизни в Сирии

Начальник Генштаба ВС России отметил, что Ереван одним их первых откликнулся на призыв принять участие в решении гуманитарных задач в арабской республике

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны", - сказал он на встрече с армянским коллегой Артаком Давтяном.

По словам Герасимова, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье. При этом сотрудничество ведется как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего Организации Договора о коллективной безопасности.

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АрменияСирияРоссияКризис в СирииГерасимов, Валерий Васильевич
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