Герасимов поблагодарил Армению за участие в восстановлении мирной жизни в Сирии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны", - сказал он на встрече с армянским коллегой Артаком Давтяном.

По словам Герасимова, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье. При этом сотрудничество ведется как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего Организации Договора о коллективной безопасности.