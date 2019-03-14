Мэр Липецка написал заявление об отставке и намерен покинуть пост с 30 марта

ТАСС, 14 марта. Мэр Липецка Сергей Иванов написал заявление о сложении полномочий, он уходит в отпуск, после которого не намерен возвращаться на занимаемую должность. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба городской администрации.

"Глава Липецка Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года. Заявление о добровольной отставке направлено в горсовет в четверг, 14 марта. Муниципальным парламентариям предстоит принять или отклонить его на сессии городского совета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 18 по 29 марта Иванов будет находиться в отпуске. "На этот период обязанности главы города возлагаются на первого вице-мэра Михаила Щербакова", - добавили в мэрии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе совета депутатов Липецка, заявление главы Иванова уже поступило в городской парламент. "Заявление главы города Липецка о сложении полномочий должны рассмотреть депутаты городского совета. Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии, которая запланирована на 26 марта", - сказала собеседница агентства.

Иванов был избран горсовета на пост мэра Липецка 29 декабря 2015 года. До этого в течение двух сроков с 2007 года был главой администрации Тербунского района Липецкой области.