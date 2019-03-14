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Беглов заявил, что пока не принял решение о выдвижении в губернаторы Санкт-Петербурга

Врио губернатора города также назвал преждевременными планы о выдвижении Валентины Матвиенко в качестве сенатора от Петербурга

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока не принял решение об участии в выборах главы города.

"Я пока не решил этот вопрос для себя", - сказал Беглов в четверг на полях конкурса управленцев "Лидеры России", отвечая на вопрос о возможном участии в выборной кампании.

Отвечая на вопрос о планах выдвинуть Валентину Матвиенко в качестве сенатора от Санкт-Петербурга, Беглов заявил, что это преждевременно.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Ранее на вопрос журналистов об участии в выборах врио губернатора Петербурга Беглов отвечал, что его выдвижение будет зависеть от мнения горожан и его способности справляться с проблемами города.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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