Беглов посоветовал молодым управленцам проверять свои силы на муниципальных выборах

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал участникам Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" для развития стрессоустойчивости и проверки своих сил участвовать в муниципальных выборах. Такие рекомендации он дал петербургским финалистами конкурса на встрече в Сочи.

Санкт-Петербург в финале конкурса управленцев "Лидеры России" представляют 27 человек, это почти 10% от общего числа участников финала конкурса. Беглов обсудил с петербургскими финалистами конкурса их планы, цели и перспективы их работы на пользу города.

"Есть хорошая возможность для каждого из вас пройти тест на стрессоустойчивость: если пойти на выборы в депутаты местного самоуправления, вы очень многое о себе узнаете. Но самое интересное, что о вас тогда многое узнают и ваши знакомые, близкие, друзья и многие другие, которые будут звонить и говорить: "Какой ты, оказывается - о тебе такое пишут!" Очень сложно для людей, которые не прошли эту школу, слышать критику не только от своих оппонентов, но и замечания от родных и близких, но при этом все равно оставаться самим собой", - сказал Беглов.

Он отметил, что попробовать себя в публичной политике очень важно для начинающего управленца, а участие в местных выборах пойдет на пользу, не зависимо от того, будет оно успешным или нет.

Также Беглов заявил, что намерен предложить финалистам конкурса "Лидеры России" от этого города места в администрации региона. "Во-первых, мы обязательно не будем терять потенциал этих людей (финалистов конкурса от Санкт-Петербурга). Мы кого-то пригласим на работу в исполнительную власть, кто-то будет [работать] на общественных началах, в общественных проектах", - сказал врио губернатора Петербурга в четверг во время финала конкурса, который проходит в Сочи.

Он отметил, что у конкурсантов есть командных дух, смелость и ответственность. Кроме того, Беглов также заявил о планах привести в органы власти города больше молодежи.

Молодые кадры

Беглов ранее поставил задачу, чтобы не менее 35% должностей в государственном секторе Санкт-Петербурга занимали молодые люди до 35 лет, и обратил особое внимание на необходимость расширения практики создания социальных лифтов. По его мнению, сочетание энергии молодых управленцев и опыта руководителей со стажем будет залогом эффективности работы городской администрации.

Он пригласил молодых управленцев участвовать в конкурсах на замещение должностей в Смольном. Во время обновления своей команды врио губернатора назначил председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлию Аблец, победительницу конкурса "Лидеры России".

Финалисты этого года также планируют применить свои навыки и новые знания, полученные во время конкурса, на пользу Петербурга.

"В настоящий момент я как раз работаю в организации, которая занимается проектами с органами власти. Возможность работать на стыке инициатив предпринимателей и органов власти - сейчас я вижу в этом свою миссию", - рассказал ТАСС участник конкурса "Лидеры России" Владимир Курка, который руководит проектным офисом объединения предпринимателей "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса".

Еще одна финалистка - Наталья Дегтярева, старший менеджер по маркетингу компании "Ракурс-инжиниринг", отметила, что участие в конкурсе дало ей "новые знакомства, новые знания и новые компетенции". "Польза есть безусловно, есть новые проекты в голове, которые появились, в том числе после встречи со школьниками. Хотелось бы развития в своей отрасли, хочется принести пользу своему городу", - сказала она.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек. В финал вышли 300 финалистов, из них 27 - представители Санкт-Петербурга. Финал проходит с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) — добавлена информация о намерении Беглова предложить места в администрации Петербурга финалистам конкурса