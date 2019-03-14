Лавров: ликвидация исходящей из Афганистана наркоугрозы укрепит безопасность в Евразии

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Ликвидация наркоугрозы, исходящей из Афганистана, необходима для укрепления безопасности на Евразийском континенте. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня "ООН и ШОС в борьбе против наркотиков: сотрудничество с целью укрепления международного контроля над наркотиками".

"На саммите Шанхайской организации сотрудничества президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что важно сообща бороться с исходящей с территории Афганистана террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков. Убеждены, что уничтожение афганского нарко-террористического альянса и его зарубежных подельников будет способствовать укреплению безопасности и стабильности во всей Евразии", - сказал глава МИД РФ.

"На саммите ШОС в Циндао в июне 2018 года принята Антинаркотическая стратегия организации и программа действий по ее выполнению. Тем самым в распоряжении ШОС появился надежный международно-правовой инструментарий противодействия нарковызову, прежде всего, в свете сохраняющейся непростой ситуации в Афганистане", - указал Лавров.