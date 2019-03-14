Лавров выступил за поиск развязок в Венесуэле без силового вмешательства извне

ТАСС, 14 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Вене в четверг с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой подчеркнул важность нахождения развязок ситуации в республике без силового вмешательства извне. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"При обсуждении ситуации в Венесуэле и вокруг нее с российской стороны подчеркнута важность нахождения мирных политических развязок внутренних разногласий в этой стране без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне", - отметили в министерстве.

Главы МИД выразили настрой "на укрепление взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, подчеркнули важность уважения принципов и норм международного права в межгосударственных отношениях".