Лавров обсудил с президентом Австрии создание российско-австрийского форума общественности

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Австрии Александер Ван дер Беллен обсудили в четверг в Вене создание российско- австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и международную проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию договоренности президентов России и Австрии о создании форума общественности "Сочинский диалог", - отметили в министерстве. - Затронуты также отдельные международные темы".

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для неформального общения гражданских обществ. 12 марта этого года Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали заявление о создании форума.

В настоящий момент Лавров находится в Вене, где принимает участие в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.