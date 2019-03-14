Крым посетили более 500 народных дипломатов из Европы с 2015 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Более 500 народных дипломатов из разных стран Европы посетили Крым с 2015 года, сообщил журналистам в четверг председатель комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе встречи с представителями французской делегации.

Ранее сообщалось, что делегация из Франции в составе 11 человек прибыла вечером в среду в Крым для участия в празднованиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Визит продлится до 16 марта. В состав делегации, входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.

"После вашего первого визита мы реализовали ряд проектов, в результате которых Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы. Кроме того, в таких странах, как Германия, Норвегия, Бельгия, Голландия и Австрия, мы зарегистрировали юридические общественные объединения народных дипломатов. Основными целями и задачами этих объединений и народных дипломатов является прорыв информационной блокады, которая существует по отношению к крымскому вопросу", - сказал Гемпель, обращаясь к представителям французской делегации.

Делегация из Франции посещала полуостров в 2015 и 2016 гг.

О референдуме в Крыму

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.