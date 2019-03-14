ОДКБ выступила за юридически обязывающий документ о неприменении ядерного оружия

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает за начало переговоров о юридически обязывающей договоренности против применения или угрозы применения ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении постпредов государств - членов ОДКБ "О мерах по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности", размещенном в четверг на сайте МИД РФ.

"Государства - члены ОДКБ в качестве укрепления доверия в сфере нераспространения считают необходимым усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Необходимо предусмотреть четкие последствия для тех стран, которые нарушают договор, - отмечается в документе. - В качестве важной меры, способствующей устранению стимулов обладания ядерным оружием, государства - члены ОДКБ видят начало переговоров на Конференции по разоружению по юридически обязывающей договоренности против применения или угрозы применения ядерного оружия, в том числе в целях дальнейшего совершенствования системы гарантий ядерных держав государствам, добровольно отказавшимся от обладания ядерным оружием, не обладающим ядерным оружием, а также государствам, входящим в зоны, свободные от него".

Постпреды также указали на риск новой волны гонки вооружений с использованием научных достижений, в том числе в военно-технической и информационно-коммуникационной сферах.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость мер доверия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. "Решить эту проблему можно только путем выработки и принятия международного юридически обязывающего соглашения, содержащего надежные гарантии против вывода оружия в космос, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - говорится в заявлении.

Государства - члены ОДКБ также выступили за принятие решений в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) исключительно на основе консенсуса и против любых попыток политизации ее деятельности.